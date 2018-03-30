«Чуть на встречку не выкинуло»: машина влетела в яму на Октябрьском мосту и пробила два колеса

На Коммунальном мосту в Ленинском районе Новосибирска образовалась яма с острыми краями.

Она появилась практически в центре моста на полосах в сторону левого берега.

«Вчера вечером, в 20:38, попал в яму. Ущерб пока не считал, но повредил диск и пробил два колеса. Экспертизу пока не делал, но оставлять всё это так — не собираюсь. Хочу подать в суд на дорожные службы. Меня чуть на встречку не выкинуло! Сразу после меня в эту же яму влетел " Фольксваген Поло", но водитель отказался фиксировать ДТП, поменял колесо и уехал», — рассказал корреспонденту НГС автомобилист Максим Игнатов

Корреспондент НГС направил запрос в группу пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, чтобы установить точное количество пострадавших от ямы автомобилистов.

На прошлой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме — на улице Ипподромской водители несколько дней подряд пробивали колёса из-за провалившегося асфальта. После публикации дорожники заделали яму, но на этой неделе она снова появилась на старом месте.