Ещё
Внедорожник взорвался в Киеве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внедорожник взорвался в Киеве 

360tv.ru 15 часов назад
Автомобиль Range Rover взорвался рано утром в столице Украины, владельца машины пришлось госпитализировать с ранением ног. Об этом сообщил «Интерфакс».
Инцидент произошел на улице Якуба Коласа в Святошинском районе.
На месте ЧП были обнаружены остатки запала. Полиции сообщили, что на улице воспламенился транспорт, когда хозяин до приезда пожарных самостоятельно гасил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Следователи устанавливают все причины возникновения пожара и произошедшего взрыва. Опрашиваются свидетели. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В прошлом году момент взрыва автомобиля в Киеве попал на видео. Клубы белого дыма поднялись над пересечением улиц Соломенской и Механизаторов. Один человек погиб и двое получили ранения.
360tv.ru: последние новости
Задержанный в Германии разваливающийся автобус с российскими детьми прошел перед выездом все проверки «Такими автобусами у нас уже давно никто не пользуется»: очевидец рассказал о загоревшемся «Пазике» с журналистами Три человека погибли в аварии под Саратовом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение