Внедорожник взорвался в Киеве

Автомобиль Range Rover взорвался рано утром в столице Украины, владельца машины пришлось госпитализировать с ранением ног. Об этом сообщил «Интерфакс».

Инцидент произошел на улице Якуба Коласа в Святошинском районе.

На месте ЧП были обнаружены остатки запала. Полиции сообщили, что на улице воспламенился транспорт, когда хозяин до приезда пожарных самостоятельно гасил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Следователи устанавливают все причины возникновения пожара и произошедшего взрыва. Опрашиваются свидетели. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В прошлом году момент взрыва автомобиля в Киеве попал на видео. Клубы белого дыма поднялись над пересечением улиц Соломенской и Механизаторов. Один человек погиб и двое получили ранения.