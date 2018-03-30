Умные светофоры увеличили пропускную способность перекрёстков в Воронеже

Начальник Госавтоинспекции Воронежской области полковник полиции Евгений Шаталов рассказал, когда воронежцы смогут почувствовать эффект от работы «умных» светофоров.

«Система ещё в развитии, — объяснил Евгений Шаталов. — Сейчас оборудована только часть светофоров. Разработчики уверяют, что в полной мере мы ощутим эффект, когда система заработает в комплексе. По информации, которую предоставляет нам управление транспорта, пропускная способность перекрёстков уже увеличилась на 10-20%, а где-то и на четверть».

Напомним, в тестовом режиме новые японские светофоры будут работать на десяти перекрёстках улицы Плехановской и Московского проспекта — от пересечения Плехановской и Кольцовской до памятника Славы.