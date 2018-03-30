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Фура упала на бок на федеральной трассе
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Фура упала на бок на федеральной трассе 

ТВ-МИГ 15 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Сегодня около 9:15 утра на федеральной трассе М-7 недалеко от деревни Болдино Петушинского района в сторону Москвы, водитель фуры, по предварительной информации, уснул за рулем, наехал на заграждение и совершил опрокидывание автомобиля на бок.
В результате ДТП водитель большегруза не пострадал, а вот кузов машины перегородил движение в сторону столицы. На данный момент на месте образовалась огромная пробка. Работаю сотрудники дознания областного ГИБДД, которые тщательно расследуют причины опрокидывания автомобиля.
В данный момент ожидается приезд крана, чтобы поставить фуру на колеса и разгрузить трассу от образовавшейся пробки.
Напомню, что на прошлой неделе подобный случай произошел в Вязниковском районе. Движение тогда удалось полностью восстановить лишь во второй половине дня.
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