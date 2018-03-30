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Пьяная калужанка разбила колено полицейскому
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Пьяная калужанка разбила колено полицейскому 

Калуга 24 15 часов назад
Фото: Калуга 24
31-летняя калужанка в ближайшее время предстанет перед судом за нанесение увечий и оскорбление представителя власти, находящегося при исполнении. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, это произошло 24 декабря прошлого года в одном из кафе Калуги. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, устроила скандал своему мужу, расцарапав ему лицо. Сотрудники кафе попытались ее успокоить, но разбушевавшаяся клиентка, нецензурно ругаясь, вытолкала их из заведения. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Они также пытались вразумить женщину. На этот раз она нецензурной бранью не ограничилась. 34-летнего командира отделения вневедомственной охраны она ударила ногой, повредив полицейскому мениски левого коленного сустава. Из кафе ее увели в наручниках. Протрезвев, женщина признала свою вину и извинилась перед полицейским. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
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