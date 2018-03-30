В Тюмени объявлены в розыск два водителя, разъезжающих по городу с чужими номерами

В Тюмени ГИБДД объявили в розыск двух водителей, которые разъезжают по городу с номерами-дубликатами. Один из таких автомобилистов уже успел даже получить штраф. Правда, счет за правонарушение пришел не ему, а законному владельцу госномера. — Подобные случаи действительно бывают, но редко. Так, например, в этом году было зафиксировано всего два поддельника. Они сейчас объявлены в розыск. За езду с фальшивыми номерами нарушителей привлекут к ответственности — это лишение прав и штраф 2500 рублей для физического лица и до нескольких сотен тысяч — для юридического, — прокомментировала Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области. Куда обращаться, чтобы оспорить несправедливый штраф, и по какой причине происходят такие ошибки — читайте в нашей предыдущей публикации.