Ещё
В Тюмени объявлены в розыск два водителя, разъезжающих по городу с чужими номерами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюмени объявлены в розыск два водителя, разъезжающих по городу с чужими номерами 

72.ru 15 часов назад
Фото: 72.ru
В Тюмени ГИБДД объявили в розыск двух водителей, которые разъезжают по городу с номерами-дубликатами. Один из таких автомобилистов уже успел даже получить штраф. Правда, счет за правонарушение пришел не ему, а законному владельцу госномера.
— Подобные случаи действительно бывают, но редко. Так, например, в этом году было зафиксировано всего два поддельника. Они сейчас объявлены в розыск. За езду с фальшивыми номерами нарушителей привлекут к ответственности — это лишение прав и штраф 2500 рублей для физического лица и до нескольких сотен тысяч — для юридического, — прокомментировала Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Куда обращаться, чтобы оспорить несправедливый штраф, и по какой причине происходят такие ошибки — читайте в нашей предыдущей публикации.
72.ru: последние новости
Тормозить будут всех: сегодня вечером на дорогах Тюмени пройдет сплошная проверка Пятилетняя девочка и трехлетний мальчик пострадали в ДТП на Дмитрия Менделеева Смертельное ДТП на трассе Тюмень-Омск: пассажир легковушки скончался до приезда скорой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение