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В Автозаводском районе автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе
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В Автозаводском районе автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе 

В городе N 15 часов назад
Фото: В городе N
68-летняя женщина пострадала под колесами автомобиля «Лада-Ларгус» на улице Ореховской в Автозаводском районе. Пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в 9.10 29 марта. По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля. За рулем находился 29-летний водитель с пятилетним стажем. Обстоятельства случившегося выясняются.
Пенсионерка самостоятельно обратилась в больницу, где ей была оказана необходимая помощь.
Напомним, в Борском районе автомобиль сбил 17-летнюю девушку.
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