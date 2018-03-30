В Автозаводском районе автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе

68-летняя женщина пострадала под колесами автомобиля «Лада-Ларгус» на улице Ореховской в Автозаводском районе. Пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в 9.10 29 марта. По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля. За рулем находился 29-летний водитель с пятилетним стажем. Обстоятельства случившегося выясняются.

Пенсионерка самостоятельно обратилась в больницу, где ей была оказана необходимая помощь.

Напомним, в Борском районе автомобиль сбил 17-летнюю девушку.