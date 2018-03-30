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В Тихорецке в аварии погиб водитель иномарки
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В Тихорецке в аварии погиб водитель иномарки 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Столкновение двух иномарок закончилась смертью в Тихорецком районе, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным 33-летний водитель Hyundai Accent нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Vortex под управлением 60-летнего мужчины. В результате водитель Hyundai Accent скончался на месте происшествия, второго участника ДТП госпитализировали в центральную районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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