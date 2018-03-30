Ещё
Предварительная версия ужасающего ДТП с летальным исходом в Тихорецке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предварительная версия ужасающего ДТП с летальным исходом в Тихорецке 

Новая Кубань 15 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Тихорецке сегодня около 6:50 утра. Авария унесла жизнь 33-летнего мужчины. Он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Покойный ехал за рулем Hyundai Accent. Кадры с места ДТП опубликовали в социальных сетях. На фото видно, как погибший мужчина ещё лежит на водительском сидении. Кузов автомобиля получил серьезные повреждения, удар пришелся в переднюю левую часть.
Вторым участником аварии является автомобиль Vortex. Водителю 1957 года рождения повезло больше — он выжил и доставлен в Центральную районную больницу.
Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Павел Окружко уточнил обстоятельства произошедшего:
— По предварительным данным водитель Hyundai нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил выезд на полосу, предназначенною для встречного движения.
Судя по расстановке транспортных средств на месте ДТП, от удара Vortex развернуло.
Новая Кубань: последние новости
В Майкопе насмерть сбили двух пешеходов Пассажирский автобус попал в массовую аварию под Краснодаром, из-за столкновения с КамАЗ образовалась пробка На Кубани владелец двух иномарок не хотел возвращать другу 100 тысяч рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение