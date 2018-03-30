Предварительная версия ужасающего ДТП с летальным исходом в Тихорецке

Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Тихорецке сегодня около 6:50 утра. Авария унесла жизнь 33-летнего мужчины. Он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Покойный ехал за рулем Hyundai Accent. Кадры с места ДТП опубликовали в социальных сетях. На фото видно, как погибший мужчина ещё лежит на водительском сидении. Кузов автомобиля получил серьезные повреждения, удар пришелся в переднюю левую часть.

Вторым участником аварии является автомобиль Vortex. Водителю 1957 года рождения повезло больше — он выжил и доставлен в Центральную районную больницу.

— По предварительным данным водитель Hyundai нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил выезд на полосу, предназначенною для встречного движения.

Судя по расстановке транспортных средств на месте ДТП, от удара Vortex развернуло.