Во дворе дома в Рыбинске припаркованные машины закидали кирпичами

Не везёт рыбинским водителям. То машины на парковке массово порезали (тогда озверевшего мужчину задержали раньше, чем на него подали заявление в полицию). То теперь кирпичами во дворе собственного дома машины обкидали.

— Ночью во дворе дома магазина «Русь» неизвестные бросали кирпичи, в результате пострадали автомобили. Пострадавшие обратились в полицию, но пока безрезультатно, — пишут в сообществе «Подслушано в Рыбинске».

От ударов обломков красных кирпичей у одном машины осталась внушительная трещина на лобовом стекле со стороны водителя. У других иномарок помяты крылья и бампера.

Как удалось выяснить владельцам иномарок, преступник мог попасть на камеры видеонаблюдения детского сада напротив. Но запросить данные с камер может только полиция.