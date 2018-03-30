В Новосибирске страшная авария. Несколько авто не поделили трассу

НОВОСИБИРСК, 30 марта, ФедералПресс . Сотрудники правоохранительных служб разбирают в жестком ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Ипподромская. Участниками аварии стали сразу три автомобиля: Mitsubishi , « Лада калина» и «Волга». От сильного удара иномарку искорежило до неузнаваемости и спасателям МАСС пришлось извлекать мужчину при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После его передали бригаде врачей скорой помощи: «Также были отключены аккумуляторы всех пострадавших автомобилей», — сообщается в паблике аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев случившегося, водитель Mitsubishi в момент аварии был подшофе. Информация уточняется. Фото: pixabay.com.