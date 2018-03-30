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В Новосибирске страшная авария. Несколько авто не поделили трассу
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В Новосибирске страшная авария. Несколько авто не поделили трассу 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
НОВОСИБИРСК, 30 марта, ФедералПресс. Сотрудники правоохранительных служб разбирают в жестком ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Ипподромская. Участниками аварии стали сразу три автомобиля: Mitsubishi, «Лада калина» и «Волга». От сильного удара иномарку искорежило до неузнаваемости и спасателям МАСС пришлось извлекать мужчину при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После его передали бригаде врачей скорой помощи: «Также были отключены аккумуляторы всех пострадавших автомобилей», — сообщается в паблике аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев случившегося, водитель Mitsubishi в момент аварии был подшофе. Информация уточняется.
Фото: pixabay.com.
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