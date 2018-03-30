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В. Скворцова: В 2017 г. «скорая помощь» прибывала на вызов в течение 20 минут почти в 90% случаев
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В. Скворцова: В 2017 г. «скорая помощь» прибывала на вызов в течение 20 минут почти в 90% случаев 

Агентство «Москва» 13 часов назад
Фото: Вести Экономика
Почти в 90% случаев «скорая помощь» в России прибывала на вызов к пациенту в течение 20 минут в 2017 г., сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на расширенном заседании коллегии Минздрава.
«В 2017 г. показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечен почти в 89% случаев на всей территории страны. До конца текущего года во всех регионах должна быть создана единая централизованная диспетчерская служба «скорой помощи», которая на основе системы ГЛОНАСС позволит оптимизировать маршрутизацию больных и еще сократить время доставки пациентов в стационары», — сказала В. Скворцова.
Она также отметила, что в 2017 г. при помощи санавиации удалось спасти 29 тыс. 272 человека. «Такому результату помогла реализация начавшегося в 2017 г. проекта развития санитарной авиации, в рамках которого в 34 регионах со сложными транспортными условиями дополнительно выполнено более 6 тыс. вылетов, что позволило дополнительно эвакуировать более 8,4 тыс. пациентов, в том числе 1 тыс. 618 детей», — уточнила министр.
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