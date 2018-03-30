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Автобус в Саратовской области потерял на ходу колесо
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Автобус в Саратовской области потерял на ходу колесо 

Новости Саратова 15 часов назад
Фото: Новости Саратова
Техническая поломка едва не привела к человеческим жертвам.
Ехавший по дроге в Балаково пассажирский автобус маршрута № 5 потерял на полном ходу заднее правое колесо.
ПАЗик, со слов очевидцев, ехал с конечной остановки «Старая пристань». Сообщение об этом появилось в группе «Типичный Балаково» в социальной сети ВКонтакте.
«Как такой автобус выпустили на маршрут?» — спрашивает шокированная увиденным пользователь под ником Анютка Кудинова.
Жители города сообщают, что вообще странно, как автобусы на разбитых балаковских дорогах не развалились окончательно.
Фото: Анютка Кудинова
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