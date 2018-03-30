Автобус в Саратовской области потерял на ходу колесо

Техническая поломка едва не привела к человеческим жертвам.

Ехавший по дроге в Балаково пассажирский автобус маршрута № 5 потерял на полном ходу заднее правое колесо.

ПАЗик, со слов очевидцев, ехал с конечной остановки «Старая пристань». Сообщение об этом появилось в группе «Типичный Балаково» в социальной сети ВКонтакте.

«Как такой автобус выпустили на маршрут?» — спрашивает шокированная увиденным пользователь под ником Анютка Кудинова.

Жители города сообщают, что вообще странно, как автобусы на разбитых балаковских дорогах не развалились окончательно.

Фото: Анютка Кудинова