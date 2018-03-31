Lexus заставит водителей облизать руль автомобиля для запуска мотора

Lexus заставит водителей облизать руль автомобиля для запуска мотораКомпания Lexus и фирма 23andMe объявили о запуске нового, и, стоит отметить, весьма нетривиального проекта, заключающегося в использовании генетических данных при покупке нового автомобиля.

Новая услуга под названием Genetic Select станет доступна с 1 апреля 2018 года во всех дилерских центрах японской марки. Она позволит подобрать автомобиль под реальные физиологические нужды водителя, учитывая, в качестве примера, степень тонировки стекол для защиты от ультрафиолетовых лучей. Правда существует один нюанс — придется сдать дилеру образец слюны и в будущем, для запуска двигателя автомобиля будет необходимо лизнуть его руль, чтобы машина автоматически распознала водителя.

Конечно же, это всего лишь первоапрельская шутка.