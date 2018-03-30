Видео: Lexus потребует облизать руль для запуска мотора

Компания Lexus предложила принципиально новый подход к покупке автомобиля. Японский бренд в партнерстве с фирмой 23andMe, предоставляющей услуги по генетической диагностике, представил новый опыт покупки авто.

Услуга Genetic Select будет доступна с 1 апреля во всех дилерских центрах Lexus. Она позволяет настроить любой автомобиль Lexus под нужды водителя. К примеру, подберет нужную степень тонировки стекол для защиты от УФ-лучей.

При этом генетический тест займет всего 10 минут и может пройти в дилерском центре. От клиента потребуется лишь образец слюны. Через 48 часов у его дома окажется новый автомобиль, для которого не потребуется даже ключ — запустить его можно просто облизав руль. Система распознает водителя автоматически.