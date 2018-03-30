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Ребенка 10 лет сбили на пешеходе в мегаполисе в Первомайском районе
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Ребенка 10 лет сбили на пешеходе в мегаполисе в Первомайском районе 

АиФ-Новосибирск 15 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Первомайском районе Новосибирска 10-летнего школьника сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Инцидент произошел сегодня, 30 марта на улице Героев Революции в Первомайском районе.
Так, 55-летний водитель за рулем иномарки БМВ Х5 ехал со стороны улицы Эйхе, и затем наехал на ребенка, который как раз в это время переходил дорогу по пешеходному переходу.
Ребёнка незамедлительно увезли в больницу. Сотрудники ГАИ расследуют, а также устанавливают причины и все обстоятельства происшествия.
Напоминаем, сегодня также на Ипподромской произошло жесткое ДТП, в котором травмировалось три человека. При этом, один из автомобилей полностью разбился.
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