Ребенка 10 лет сбили на пешеходе в мегаполисе в Первомайском районе

В Первомайском районе Новосибирска 10-летнего школьника сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Инцидент произошел сегодня, 30 марта на улице Героев Революции в Первомайском районе.

Так, 55-летний водитель за рулем иномарки БМВ Х5 ехал со стороны улицы Эйхе, и затем наехал на ребенка, который как раз в это время переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ребёнка незамедлительно увезли в больницу. Сотрудники ГАИ расследуют, а также устанавливают причины и все обстоятельства происшествия.

Напоминаем, сегодня также на Ипподромской произошло жесткое ДТП, в котором травмировалось три человека. При этом, один из автомобилей полностью разбился.