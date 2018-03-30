Предприниматели ответят за нарушение режима отдыха водителей

За несоблюдение режима труда и отдыха водителей, перевозящих пассажиров и грузы, для предпринимателей появится административная ответственность.

Соответствующий документ одобрен Правительством и опубликован на официальном сайте кабмина.

В пояснении к распоряжению отмечается, что новая норма призвана повысить ответственность бизнесменов за соблюдение Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в части соблюдения установленного законодательством режима труда и отдыха водителей.

В настоящее время за нарушение режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только для водителя, перевозящего грузы или пассажиров.

Законопроект предлагает установить возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.