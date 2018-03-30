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Предприниматели ответят за нарушение режима отдыха водителей
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Предприниматели ответят за нарушение режима отдыха водителей 

Парламентская газета 14 часов назад
Фото: Парламентская газета
За несоблюдение режима труда и отдыха водителей, перевозящих пассажиров и грузы, для предпринимателей появится административная ответственность.
Соответствующий документ одобрен Правительством и опубликован на официальном сайте кабмина.
В пояснении к распоряжению отмечается, что новая норма призвана повысить ответственность бизнесменов за соблюдение Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в части соблюдения установленного законодательством режима труда и отдыха водителей.
В настоящее время за нарушение режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только для водителя, перевозящего грузы или пассажиров.
Законопроект предлагает установить возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
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