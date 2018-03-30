Под Багратионовском погиб водитель, не сумевший удержать авто на дороге

55-летний мужчина погиб накануне в аварии под Багратионовском, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ДТП произошло около 5 часов вечера на автодороге «Калининград-Долгоруково-Каменка». Водитель автомобиля «Фольксваген-Кадди» почему-то не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью. Он умер на месте аварии.

Отметим, что накануне в области пошел снег. Это стало неожиданностью для водителей, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю.