Что будет, если сбить гаишника

«АвтоВзгляд» рассказал, можно ли лишиться водительских прав, если случайно сбить сотрудника ГАИ

Автор статьи напоминает недавний случай в одном из регионов России, когда сразу несколько автоинспекторов, стоя рядом на одной стороне дороги, остановили несколько машин. После проверки документов один из водителей, пытаясь уехать, задел бампером гаишника, который неожиданно появился из-за другого автомобиля. Формально произошел наезд на сотрудника при исполнении. Тем не менее водитель был лишь отчитан им в «неформальных выражениях» и отпущен.

Между тем Административный кодекс утверждает, что наезд на пешехода, повлекший легкий вред его здоровью, наказывается штрафом в две-пять тысяч рублей или лишением прав на один-полтора года.

Издание отмечает, что при подобных происшествиях с полицейскими доказать их вину «крайне сложно». Водителю может не помочь даже запись видеорегистратора, так как служащий Госавтоинспекции был при исполнении и, скорее всего, будет оправдан судом.

Поэтому, подытожил журналист, единственный выход — никогда не терять бдительность за рулем.