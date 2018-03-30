Травму головы получил пенсионер в столкновении двух иномарок на трассе 

«Шевроле» и «Форд» столкнулись на трассе в Вологодской области. Авария произошла накануне в 14.40 в Вытегорском районе.
Виновником дорожного происшествия стал 30-летний водитель «Нивы Шевроле». Выезжая со второстепенной дороги, он не уступил преимущество ехавшему «Форду Мондео», который двигался по главной дороге, сообщает областное управление ГИБДД. За рулем второй иномарки находился 63-летний мужчина.
В столкновении пострадал 73-летний пенсионер. Он был пассажиром «Шевроле». С места аварии его госпитализировали с сотрясением головного мозга, ранами и ушибами.