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Движение по проспекту Чехова ограничат на месяц
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Движение по проспекту Чехова ограничат на месяц
Деловое сообщество
14 часов назад
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С 18 апреля до 15 мая на участке ул. Лермонтовская — ул. Текучева и ул. Большая Садовая — ул. Седова ограничат движение автотранспорта. Причина — ремонтные работы. Автолюбителям придется объезжать эти участки или стоять в пробке.
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