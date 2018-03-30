Движение по проспекту Чехова ограничат на месяц

С 18 апреля до 15 мая на участке ул. Лермонтовская — ул. Текучева и ул. Большая Садовая — ул. Седова ограничат движение автотранспорта. Причина — ремонтные работы. Автолюбителям придется объезжать эти участки или стоять в пробке.