Жители Ямала могут оформить «ДТП» самостоятельно — без инспектора

30 марта 2018 года — Теперь автолюбителям Ямала не нужно ждать инспектора для оформления «ДТП», если нет пострадавших. Госавтоинспекция Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждает водителей что на территории округа действует система «европейский протокол».

«Европейский протокол» — это оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции. Для этого нужно сфотографировать место аварии и саму написать протокол, который прилагается к полису ОСАГО. После подписать обеим сторонам конфликта и самому отправить в страховую компанию. Это новшество позволит экономить время участников аварии и избежать пробок на дорогах из-за аварий. Во многих странах мира система широко применяется и наконец добралась до России.

Немногие ямальцы знают, что система уже работает в округе. Конечно, если в результате аварии кто-то пострадал или погиб, у одного из участников аварии нет полиса ОСАГО, пострадали больше двух машин и сумма ущерба больше 50 тыс. рублей и водители не могут прийти к согласию придётся дожидаться ждать инспектора. В остальных случаях обладатели действующих полисов ОСАГО могут обойтись без присутствия инспектора.

«Если же претензии всё же возникли и водители не могут прийти к общему решению самостоятельно, им нужно записать фамилии и адреса очевидцев и обратиться в полицию за дальнейшими указаниями», — пояснили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в отделе организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Источник фотографии: osago-online-kalkulyator.ru