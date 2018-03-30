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Остановку грузовиков запретят на улице Белинского
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Остановку грузовиков запретят на улице Белинского 

В городе N 14 часов назад
Фото: В городе N
На улице Белинского в Нижнем Новгороде с 17 апреля запретят остановку грузовиков. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.
Согласно вводимым изменениям, водителям грузовых автомобилей впредь нельзя будет делать остановку на участке от улицы Полтавской до улицы Ковалихинской. Данные меры принимаются для обеспечения большей пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта.
Автомобилистам следует быть предельно внимательными и обращать внимание на новые дорожные знаки.
Напомним, движение транспорта в районе Стрелки запретят в связи с открытием стадиона «Нижний Новгород».
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