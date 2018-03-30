На илекской трассе столкнулись «Газель» и «КамАЗ», есть пострадавшие 

30 марта под Оренбургом произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
Как сообщает УМВД региона, на 19 км автодороги «Оренбург-Илек» водитель пассажирской «Газели» врезался в «КамАЗ», который ехал в попутном направлении.
На месте происшествия до приезда «скорой» полицейские оказали первую помощь пассажирам «Газели», а спасатели деблокировали водителя.
Правоохранители обеспечили безопасный проезд автомобилей на месте ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются, по итогам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение.