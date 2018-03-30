В центре Ростова упавшее дерево придавило два автомобиля

В Ростове на улице Филимоновской рухнуло сухое дерево. О происшествии 161.ru рассказал очевидец.

— Дерево сухое, ветра сильного не было. Сначала упала ветка, затем сломался целый ствол. Придавило припаркованный рядом автомобиль, немного задело еще одну иномарку, — рассказал ростовчанин Алексей.

На кадрах видно, что дерево повредило не только машины, но и столб с проводами. К счастью, в происшествии никто не пострадал.