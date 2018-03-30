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В центре Ростова упавшее дерево придавило два автомобиля
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В центре Ростова упавшее дерево придавило два автомобиля 

161.ru 14 часов назад
Фото: 161.ru
В Ростове на улице Филимоновской рухнуло сухое дерево. О происшествии 161.ru рассказал очевидец.
— Дерево сухое, ветра сильного не было. Сначала упала ветка, затем сломался целый ствол. Придавило припаркованный рядом автомобиль, немного задело еще одну иномарку, — рассказал ростовчанин Алексей.
На кадрах видно, что дерево повредило не только машины, но и столб с проводами. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
21 марта в Ростове на Пушкинской дерево рухнуло на молодую девушку. Ростовчанка погибла на месте. СУ СК по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
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