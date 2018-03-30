В Армении ужесточат правила безопасности для автовладельцев

Армения занимает одно из ведущих мест в мире по количеству машин, оснащенных газовыми баллонами. Правда, не все владельцы авто следят за их состоянием. Нарушения правил эксплуатации приводят к серьезным ЧП. Какие шаги предпринимает правительство, чтобы предотвратить катастрофы, узнала корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц

Женщина решила, что ее сын погиб. Его машина превратилась в груду металла, газовый баллон отлетел на 300 метров. Но мужчина не пострадал. Во время взрыва он был в магазине.

На местной заправке тоже взорвался газовый баллон. В пассажирском микроавтобусе. Людей в салоне не было. Травмы получил один человек — работник станции.

«Не успел заехать на заправку, как «бум»! Еле успел ноги унести, чуть сахар не поднялся. И вот я после этого приехал на проверку баллона. Хотя был в прошлом году», — поделился житель Еревана Левон Геворгян

70 процентов зарегистрированных в Армении автомобилей оснащены газовыми баллонами. По решению правительства, раз в два года их обязательно должны проверять в лицензированных лабораториях.

«Мы проверяем устройство на прочность, очищаем и даем свидетельство о том, что баллон пригоден для эксплуатации. Однако большинство водителей этим правилом пренебрегают», — отметил директор лаборатории по проверке газовых баллонов Григор Арустамян.

Сотрудники МЧС предлагают сделать проверки обязательными. Они написали проект нового закона. Если его примут, водители смогут заправлять свои автомобили газом, только если предъявят специальное свидетельство.

«Мы хотим сделать общую базу, электронную. Например, если водитель приедет на заправочную станцию заправиться, его пробьют по общей базе, где будет вся информация. Проверят, проходил ли он осмотр, есть ли свидетельство об эксплуатации баллона. И примут решение — заправлять или нет», — подчеркнул директор центра техбезопасности МЧС Армении Вардан Геворгян.

За последние 12 лет в Армении произошло более шестидесяти случаев взрыва баллонов с газом. 21 человек погиб и более 20 получили травмы.

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