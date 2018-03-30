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Пешеход увернулся от опрокинувшегося после столкновения авто в Петербурге
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Пешеход увернулся от опрокинувшегося после столкновения авто в Петербурге 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
Нарушение ПДД привело к серьезной аварии, произошедшей 29 марта на пересечении улиц Зенитчиков, Краснопутиловской и Маршала Говорова в Санкт-Петербурге.
Водитель автомобиля "Лада Ларгус" попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора и был протаранен кроссовером Honda.
После столкновения «Лада» перевернулась на бок и в таком положении устремилась в сторону перехода, где как раз находились люди.
Человек, находившийся на траектории движения опрокинутого авто вовремя сориентировался и ретировался на тротуар.
О пострадавших в результате ДТП не сообщается.
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