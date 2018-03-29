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Власти Москвы не планируют пускать автомобили каршеринга на выделенные полосы
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Власти Москвы не планируют пускать автомобили каршеринга на выделенные полосы 

Авторадио 29 марта 2018
Власти Москвы не планируют пускать на выделенные полосы на дорогах столицы автомобили каршеринга, сообщил «Российской газете» заммэра Максим Ликсутов. Он отметил, что по выделенке должны ездить профессиональные водители, которым предъявляются более жесткие требования. Они проходят ежедневные медосмотры, автобусы и машины такси — технический контроль. К машинам и водителям каршеринга предъявлять их нет смысла. Да и допуск на выделенки регламентирует не городское законодательство, а федеральное, отметил Ликсутов.
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