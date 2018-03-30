В Москве за день электрички сбили насмерть двух человек

Обе трагедии случились в четверг, 29 марта. А причина, увы, всё та же: жители Москвы относятся к нормам безопасности столь беспечно, что постоянно их нарушают. И вот — печальный итог…

Первая трагедия случилась средь бела дня на платформе «Нижние котлы» Павелецкого направления МЖД. Здесь электричка «Ожерелье-Москва» раздавила девушку 1994 года рождения.

А вечером того же дня близ станции «Перово» Казанского направления МЖД электричка «Черусти-Москва» сбила насмерть мужчину 1988 года рождения. Как пояснили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, оба погибших переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

Посему ещё раз напоминаем: уважаемые москвичи, не пренебрегайте нормами безопасности — их разработали для вашего же блага!