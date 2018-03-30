Иномарка сбила пешехода на краю проезжей части Сормовского шоссе

28-летний мужчина попал под колеса иномарки на Сормовском шоссе в Московском районе. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась вчера, 29 марта, около 14.00. По предварительным данным, мужчина шел по краю проезжей части, где его сбил автомобиль « Тойота ». За рулем находился 30-летний водитель с десятилетним стажем.

Пострадавший пешеход доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

Напомним, 17-летняя девушка пострадала под колесами автомобиля в Борском районе.