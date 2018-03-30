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Иномарка сбила пешехода на краю проезжей части Сормовского шоссе
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Иномарка сбила пешехода на краю проезжей части Сормовского шоссе 

В городе N 14 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
28-летний мужчина попал под колеса иномарки на Сормовском шоссе в Московском районе. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась вчера, 29 марта, около 14.00. По предварительным данным, мужчина шел по краю проезжей части, где его сбил автомобиль «Тойота». За рулем находился 30-летний водитель с десятилетним стажем.
Пострадавший пешеход доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи он был отпущен.
Напомним, 17-летняя девушка пострадала под колесами автомобиля в Борском районе.
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