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Под Рязанью на трассе М5 девушка спровоцировала ДТП
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Под Рязанью на трассе М5 девушка спровоцировала ДТП 

Новости Рязани 14 часов назад
Фото: Новости Рязани
Вчера вечером, 29 марта, на рязанском участке автодороги «Москва-Челябинск» случилось ДТП с участием двух иномарок, пострадала девушка-водитель.
По данным дорожной полиции, инцидент произошел около 17:00 на участке 172 км. Автоледи на автомобиле "Форд" врезалась в стоящий у светофора автомобиль "Тойота", после чего японскую иномарку отбросило на встречную полосу движения. В результате столкновения виновница ДТП получила легкие телесные повреждения. Девушке оказали помощь на месте медики «скорой».
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УМВД, за минувшие сутки в Рязанской области произошло одно ДТП с пострадавшим, всего зарегистрировано 41 автоавария.
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