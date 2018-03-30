Под Рязанью на трассе М5 девушка спровоцировала ДТП

Вчера вечером, 29 марта, на рязанском участке автодороги «Москва-Челябинск» случилось ДТП с участием двух иномарок, пострадала девушка-водитель.

По данным дорожной полиции, инцидент произошел около 17:00 на участке 172 км. Автоледи на автомобиле "Форд" врезалась в стоящий у светофора автомобиль " Тойота ", после чего японскую иномарку отбросило на встречную полосу движения. В результате столкновения виновница ДТП получила легкие телесные повреждения. Девушке оказали помощь на месте медики «скорой».

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УМВД, за минувшие сутки в Рязанской области произошло одно ДТП с пострадавшим, всего зарегистрировано 41 автоавария.