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В Красноярском крае молодой водитель протаранил забор детсада и скрылся
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В Красноярском крае молодой водитель протаранил забор детсада и скрылся 

АиФ Красноярск 13 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ачинске (Красноярский край) водитель протаранил забор и скрылся. Задержать виновника аварии помогли местные жители.
В полиции рассказывают, что ещё в феврале мужчина на ВАЗ-2106 врезался в металлический забор детского сада, и уехал с места ДТП. В одном из микрорайонов города очевидец происшествия заметил машину и сообщил в ГИБДД. Перед этим он сфотографировал госзнак авто, по которому беглеца быстро нашли стражи порядка.
Виновником ДТП оказался 28-лений водитель. В отношении него возбуждено уголовное дело. В данный момент мужчина находится под арестом.
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