В Красноярском крае молодой водитель протаранил забор детсада и скрылся

В Ачинске (Красноярский край) водитель протаранил забор и скрылся. Задержать виновника аварии помогли местные жители.

В полиции рассказывают, что ещё в феврале мужчина на ВАЗ-2106 врезался в металлический забор детского сада, и уехал с места ДТП. В одном из микрорайонов города очевидец происшествия заметил машину и сообщил в ГИБДД . Перед этим он сфотографировал госзнак авто, по которому беглеца быстро нашли стражи порядка.

Виновником ДТП оказался 28-лений водитель. В отношении него возбуждено уголовное дело. В данный момент мужчина находится под арестом.