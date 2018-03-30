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Полицейские спасли водителя, спавшего в горящем автомобиле
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Полицейские спасли водителя, спавшего в горящем автомобиле 

АиФ Ставрополье 13 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники ГИБДД вытащили водителя из горящей машины в Вязниках Ставропольского края. Как сообщили STAV.AIF.RU в краевом УМВД, пострадавший был без сознания, но быстро пришёл в себя.
Вчера ночью полицейский дорожный патруль на хуторе Вязники обратил внимание на горящий автомобиль, который стоял прямо на железнодорожных путях. Сотрудники ГИБДД поспешили на помощь и обнаружили, что водитель без сознания.
Полицейские эвакуировали автомобилиста и помогли ему придти в сознание. Он пояснил, что уснул за рулём из-за сильной усталости, и отказался от посещения больницы, ограничившись благодарностью в адрес полицейских.
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