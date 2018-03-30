Полицейские спасли водителя, спавшего в горящем автомобиле

Сотрудники ГИБДД вытащили водителя из горящей машины в Вязниках Ставропольского края. Как сообщили STAV.AIF.RU в краевом УМВД, пострадавший был без сознания, но быстро пришёл в себя.

Вчера ночью полицейский дорожный патруль на хуторе Вязники обратил внимание на горящий автомобиль, который стоял прямо на железнодорожных путях. Сотрудники ГИБДД поспешили на помощь и обнаружили, что водитель без сознания.

Полицейские эвакуировали автомобилиста и помогли ему придти в сознание. Он пояснил, что уснул за рулём из-за сильной усталости, и отказался от посещения больницы, ограничившись благодарностью в адрес полицейских.