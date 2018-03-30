Забайкальские госавтоинспекторы помогли на трассе жителю Крыма

Инспекторы специализированного батальона дорожно-патрульной службы пришли на помощь водителю, у которого произошло возгорание электропроводки в автомашине.

Днем 24 марта инспекторы специализированного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю лейтенанты полиции Алексей Харитонов и Иван Белкин несли службу на федеральной автодороге в Хилокском районе. Во время патрулирования, госавтоинспекторы заметили на обочине дороги автомашину «ВАЗ-21099» с поднятым капотом. Полицейские подъехали к транспортному средству и выяснили, что водитель следовал из Амурской области в Республику Крым. Во время движения в автомобиле произошло замыкание и возгорание электропроводки. Мужчина быстро потушил пламя, однако из-за поврежденных проводов не мог завести автомобиль и продолжить движение.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно проследовали в город Хилок, откуда привезли необходимую электропроводку, помогли водителю устранить неисправность и сопроводили его до ближайшей станции техобслуживания.

После осмотра транспортного средства специалистами, водитель продолжил путешествие, поблагодарив инспекторов ДПС за своевременно оказанную помощь и отзывчивость.