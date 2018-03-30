Пенсионер-водитель автобуса сломал стопу другому пенсионеру 

ДТП произошло 29 марта в 18.30 на Красном проспекте. 62-летний водитель автобуса НефАЗ маршрута №105, отъезжая от остановки «ДК „Энергия“», наехал на 71-летнего пешехода. В результате мужчина получил перелом стопы и был доставлен в больницу.
Однако куда более серьезные травмы получил в этот день еще один пенсионер 85 лет, угодивший под колеса Mazda. В 21.40 пожилой мужчина шел по дороге рядом с площадью Калинина вне зоны пешеходного перехода. 23-летняя автоледи, ехавшая со скоростью
60 километров
в час, не успела затормозить и сбила старика. Пострадавший получил перелом костей таза, ушиб головного мозга и прочие травмы.
Под колеса в четверг угораздило попасть и представителя юного поколения. В 7 часов утра в Первомайском районе на улице Героев Революции 55-летний водитель BMW X5 совершил наезд на 10-летнего мальчика. Юному пешеходу не помогло даже то, что он пересекал проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Ребенка доставили в больницу.
Жесткое ДТП произошло в Новосибирске утром 30 марта. Молодой мужчина напился по поводу рождения своего ребенка и уселся за руль старенького Mitsubishi Lancer. На большой скорости он вылетел на встречную полосу, автомобиль получил колоссальные повреждения.