Пенсионер-водитель автобуса сломал стопу другому пенсионеру

ДТП произошло 29 марта в 18.30 на Красном проспекте. 62-летний водитель автобуса НефАЗ маршрута №105, отъезжая от остановки «ДК „Энергия“», наехал на 71-летнего пешехода. В результате мужчина получил перелом стопы и был доставлен в больницу.

Однако куда более серьезные травмы получил в этот день еще один пенсионер 85 лет, угодивший под колеса Mazda . В 21.40 пожилой мужчина шел по дороге рядом с площадью Калинина вне зоны пешеходного перехода. 23-летняя автоледи, ехавшая со скоростью

60 километров

в час, не успела затормозить и сбила старика. Пострадавший получил перелом костей таза, ушиб головного мозга и прочие травмы.

Под колеса в четверг угораздило попасть и представителя юного поколения. В 7 часов утра в Первомайском районе на улице Героев Революции 55-летний водитель BMW X5 совершил наезд на 10-летнего мальчика. Юному пешеходу не помогло даже то, что он пересекал проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Ребенка доставили в больницу.