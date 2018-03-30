Hyundai Motor начала выпуск Sonata на заводе «Автотора» в Калининграде

Завод «Автотор» в Калининграде начал производство автомобилей Hyundai Sonata с 29 марта, сообщило предприятие.

Модель стала пятой моделью Hyundai , собираемой на «Автоторе». Sonata заменит на конвейере Hyundai i40 , производившийся в Калининграде с 2013 по 2017 год. Sonata будет собираться с двумя вариантами двигателей в пяти комплектациях.

Hyundai Motor и «Автотор» начали сотрудничество в 2013 году. В марте 2016 года стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. «Автотор» собрал с начала сотрудничества с корейской компаний более 75 тыс. легковых автомобилей Hyundai.

Ранее о планах локализации модели Sonata на «Автоторе» говорил RNS управляющий директор Hyundai Motor в России Алексей Калицев

"Мы изучаем возможность локализации Sonata. И, скорее всего, мы сможем ее локализовать с апреля на «Автоторе», — говорил он.

Hyundai Motor также выпускает автомобили Solaris и Creta для российского и других рынков на своем заводе в Санкт-Петербурге.