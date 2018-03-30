Пробка на все четыре стороны: на Плановой погасли светофоры

Вечером 30 марта на площади пересечении улиц Дуси Ковальчук и Плановой в Заельцовском районе Новосибирска отключились светофоры.

Отметка о том, что светофоры на кольце не работают, появилась на Яндекс. Картах около 17:10. По информации свидетелей, светофор отключился из-за оборванных ветром проводов.

«Было два отключения: первое на пять минут из-за сбоя система, а второе на три минуты. Сейчас на место выехала бригада для выяснения причины», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.

Согласно сервису Яндекс. Пробки на перекрёстке образовался значительный затор, скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.

В начале недели не работали светофоры на улице Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «ДК Горького» — рабочие меняли там силовой кабель.