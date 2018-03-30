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Появилось видео ДТП с участием замначальника Юрия Дёмина
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Появилось видео ДТП с участием замначальника Юрия Дёмина 

e1.ru 13 часов назад
Фото: e1.ru
Момент аварии, в которую попал заместитель начальника ГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов, попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как на светофоре Toyota Land Cruiser подрезает Citroen C4 Юнусова, затем машины равняются на дороге, после чего происходит боковое столкновение.
— Из видео не совсем понятно, в какой момент произошло столкновение. Но можно предположить, что в тот момент, когда один автомобиль подрезает другой, именно в этот момент произошло касание, — прокомментировал Е1.RU автоэксперт Дмитрий Ларионов.
По его словам, эпизоды с подрезанием повторялись дважды.
— Сначала один подрезал второго, потом второй первого. Складывается впечатление, что два водителя друг друга стоят — оба ведут себя на дороге странно, понятно, почему произошло ДТП, — рассказал он.
Авария с участием заместителя Юрия Демина произошла 28 марта в 23:30 на Окружной, 88а. Юнусов за рулем Citroen C4 столкнулся с Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 38-летний бизнесмен. В аварии никто не пострадал. Сам замглавы областной ГИБДД с места ДТП уехал. По словам источника в правоохранительных органах, в день случившегося высокопоставленный гаишник обмывал звание полковника полиции.
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