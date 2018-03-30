Появилось видео ДТП с участием замначальника Юрия Дёмина

Момент аварии, в которую попал заместитель начальника ГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов, попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как на светофоре Toyota Land Cruiser подрезает Citroen C4 Юнусова, затем машины равняются на дороге, после чего происходит боковое столкновение.

— Из видео не совсем понятно, в какой момент произошло столкновение. Но можно предположить, что в тот момент, когда один автомобиль подрезает другой, именно в этот момент произошло касание, — прокомментировал Е1.RU автоэксперт Дмитрий Ларионов

По его словам, эпизоды с подрезанием повторялись дважды.

— Сначала один подрезал второго, потом второй первого. Складывается впечатление, что два водителя друг друга стоят — оба ведут себя на дороге странно, понятно, почему произошло ДТП, — рассказал он.