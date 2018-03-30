В Татарстане уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП 

Уснувший за рулем водитель спровоцировал смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.
Авария произошла утром 29 марта в Тукаевском районе на 22 км автодороги Набережные Челны — Сарманово. 32-летний водитель Hyundai Solaris уснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Mondeo, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Пассажир Hyundai скончался от полученных травм. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Оба водителя с различными травмами были госпитализированы в больницу.