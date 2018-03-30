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Контрабанду сигарет пресекли в Сочи
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Контрабанду сигарет пресекли в Сочи 

АиФ — Юг 13 часов назад
Фото: АиФ – Юг
На границе России и Абхазии в автомобиле таможенники нашли обнаружили крупную партию сигарет, сообщает пресс-служба сочинской таможни.
На посту таможенного контроля инспекторы обратили внимание на автомобиль KIA. И хоть, по словам водителя, незадекларированных товаров в авто не было, при проверке в багажнике нашли 43 блока сигарет. Один блок — столько можно перевозить по закону — женщине вернули, остальное изъяли. Женщина заявила, что о запрете на ввоз не знала, а табак купила в Абхазии для личного потребления.
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