Контрабанду сигарет пресекли в Сочи 

На границе России и Абхазии в автомобиле таможенники нашли обнаружили крупную партию сигарет, сообщает пресс-служба сочинской таможни.
На посту таможенного контроля инспекторы обратили внимание на автомобиль KIA. И хоть, по словам водителя, незадекларированных товаров в авто не было, при проверке в багажнике нашли 43 блока сигарет. Один блок — столько можно перевозить по закону — женщине вернули, остальное изъяли. Женщина заявила, что о запрете на ввоз не знала, а табак купила в Абхазии для личного потребления.