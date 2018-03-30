Ещё
Инсценировали ДТП ради выплат: 10 северян проходят по делу о мошенничестве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инсценировали ДТП ради выплат: 10 северян проходят по делу о мошенничестве 

29.ru 13 часов назад
Фото: 29.ru
Под суд отправятся десять архангелогородцев, получивших страховые выплаты после аварий. Их обвиняют в инсценировке случившихся ДТП.
Идея «устраивать» аварии пришла в голову 45-летнему архангелогородцу. Предприимчивый мужчина предложил поучаствовать в своей затее своим родственникам и знакомым. От легких денег не отказалось еще девять человек.
Инсценированные ДТП стали происходить с июня 2016 года. В основном машины «сталкивались» ночью за городом — в целях конспирации. Автовладельцы предварительно заменяли в автомастерских запчасти на неисправные, а потом расставляли машины так, чтобы создать видимость аварии. Чтобы получить максимальную страховую выплату дважды столкнулись три автомобиля за раз.
В марте 2017 сотрудники УМВД задержали предприимчивых автолюбителей. За это время они успели похитить средства у трех страховых компаний на сумму более 2,2 миллиона рублей.
Семь автомобилей и деньги архангелогородцев попали под арест. Если их вину признают, половине из них придется заплатить штраф в миллион рублей и провести следующие десять лет за решеткой.
29.ru: последние новости
Утро в Архангельске началось с двух ДТП В Котласском районе водитель фургона не поделил дорогу с LADA Samara В Северодвинске водитель «Рено сандеро» пролетел на красный и врезался в иномарку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Kia показала «другой» Sportage
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение