Инсценировали ДТП ради выплат: 10 северян проходят по делу о мошенничестве

Под суд отправятся десять архангелогородцев, получивших страховые выплаты после аварий. Их обвиняют в инсценировке случившихся ДТП.

Идея «устраивать» аварии пришла в голову 45-летнему архангелогородцу. Предприимчивый мужчина предложил поучаствовать в своей затее своим родственникам и знакомым. От легких денег не отказалось еще девять человек.

Инсценированные ДТП стали происходить с июня 2016 года. В основном машины «сталкивались» ночью за городом — в целях конспирации. Автовладельцы предварительно заменяли в автомастерских запчасти на неисправные, а потом расставляли машины так, чтобы создать видимость аварии. Чтобы получить максимальную страховую выплату дважды столкнулись три автомобиля за раз.

В марте 2017 сотрудники УМВД задержали предприимчивых автолюбителей. За это время они успели похитить средства у трех страховых компаний на сумму более 2,2 миллиона рублей.

Семь автомобилей и деньги архангелогородцев попали под арест. Если их вину признают, половине из них придется заплатить штраф в миллион рублей и провести следующие десять лет за решеткой.