Чепчанина оштрафовали за ложный донос об угоне

Суд признал жителя Кирово-Чепецка виновным по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Как сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура, в период с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года мужчина ехал на своем автомобиле и врезался в припаркованную на обочине машину. Чтобы избежать ответственности, чепчанин сообщил в полицию об угоне своего автомобиля. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Проверка показала, что угона не было, а ДТП совершил он сам.

На суде мужчина полностью признал свою вину. В итоге его оштрафовали на 10 тыс. рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Фото — syasnews.ru