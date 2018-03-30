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Чепчанина оштрафовали за ложный донос об угоне
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Чепчанина оштрафовали за ложный донос об угоне 

Vyatka-grad.ru 13 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Суд признал жителя Кирово-Чепецка виновным по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
Как сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура, в период с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года мужчина ехал на своем автомобиле и врезался в припаркованную на обочине машину. Чтобы избежать ответственности, чепчанин сообщил в полицию об угоне своего автомобиля. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Проверка показала, что угона не было, а ДТП совершил он сам.
На суде мужчина полностью признал свою вину. В итоге его оштрафовали на 10 тыс. рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Фото — syasnews.ru
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