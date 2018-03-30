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У автомоста на Шехурдина самосвал протаранил «Газель»
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У автомоста на Шехурдина самосвал протаранил «Газель» 

АиФ 13 часов назад
Фото: АиФ
В Ленинском районе Саратова сегодня днем самосвал протаранил мини-грузовик. Как сообщили очевидцы, авария с участием большегруза произошла на улице Технической. По предварительным данным, двигаясь в районе автомобильного моста через Шехурдина, проезжую часть не поделили КамАЗ и грузовая «Газель».
По предварительной информации, спровоцировал аварию самосвал, поскольку он выезжал на главную дорогу от магазина. В это время на пути возникла кузовная «Газель». Машины сильно побиты — борта, фары, бамперы придется ремонтировать.
За чей счет, определят специалисты. На месте работают инспекторы ГИБДД. Данных о потрадавших пока не поступало.
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