У автомоста на Шехурдина самосвал протаранил «Газель»

В Ленинском районе Саратова сегодня днем самосвал протаранил мини-грузовик. Как сообщили очевидцы, авария с участием большегруза произошла на улице Технической. По предварительным данным, двигаясь в районе автомобильного моста через Шехурдина, проезжую часть не поделили КамАЗ и грузовая «Газель».

По предварительной информации, спровоцировал аварию самосвал, поскольку он выезжал на главную дорогу от магазина. В это время на пути возникла кузовная «Газель». Машины сильно побиты — борта, фары, бамперы придется ремонтировать.