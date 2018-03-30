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Обязательный трехлетний стаж вождения для таксистов ввели в Мособлдуме
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Обязательный трехлетний стаж вождения для таксистов ввели в Мособлдуме 

Вести Подмосковья 12 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
Депутаты регионального парламента ввели новые требования для водителей такси. Об этом сообщает пресс-центр Мособлдумы.
Теперь требования федерального закона «О такси» в Подмосковье будут распространяться не только на автомобили, но и на водителей. Согласно принятым на заседании Мособлдумы поправкам, общий водительский стаж таксиста должен составлять не менее трех лет. Юридические лица и частные предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажиров, должны следить за прохождением водителями медосмотра перед рейсами. Также юридическим лицам необходимо обслуживать и ремонтировать автомобили, отмечается в сообщении.
Председатель профильного комитета Мособлдумы Олег Григорьев сообщил, что принятые поправки помогут повысить безопасность пассажиров.
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