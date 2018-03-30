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Тормозить будут всех: сегодня вечером на дорогах Тюмени пройдет сплошная проверка
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Тормозить будут всех: сегодня вечером на дорогах Тюмени пройдет сплошная проверка 

72.ru 12 часов назад
Фото: 72.ru
Нынешняя рабочая неделя для тюменских автомобилистов закончится сплошной проверкой. Вечером в эту пятницу, 30 марта, сотрудники ГИБДД собираются ловить пьяных водителей в одном из микрорайонов Тюмени.
— Наряды полка ДПС ГИБДД протестируют водителей, имеющих признаки опьянения, на алкотестере. Законопослушные автомобилисты смогут после экспресс-проверки документов двигаться по своему маршруту, — сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.
Район, где пройдет проверка, не называется. Но, говорят в ведомстве, он выбран не случайно — там фиксируется большое число водителей в состоянии опьянения. Всего же с начала года пьяными за рулем попались 1800 тюменских водителей — по двадцать водителей каждый день. При этом 245 из них сели нетрезвыми за руль повторно.
— Также в выходные дни пройдут точечные проверки водителей в отдельных районах областного центра и рейдовые мероприятия по пресечению пьяного вождения в муниципалитетах региона, куда выедут для оказания помощи наряды полка ДПС, — предупредили в ГИБДД.
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