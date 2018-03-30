В Кирове столкнулись «Москвич» и иномарка 

29 марта в 12 часов в центре Кирова на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской столкнулись «Москвич» и иномарка.
По предварительным данным УГИБДД УМВД России по Кировской области, водитель автомобиля «Москвич» при повороте налево не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Daewoo Gentra». Произошло столкновение.
От удара пострадали кузова автомобилей, водители травм не получили. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области