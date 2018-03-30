Бесправная автоледи увязла в сугробе, катаясь по Омску 

Инцидент произошел накануне в Кировском округе. Сотрудники Росгвардии, патрулируя маршрут, заметили автомобиль Toyota Funcargo, который увяз в снегу, и поспешили на помощь. Однако их ждал сюрприз: «Из машины вышла 41-летняя гражданка, которая на просьбу предъявить документы, удостоверяющие личность, занервничала и ответила, что таковых при себе не имеет. Водительского удостоверения, иных документов, подтверждающих право управлять транспортным средством, у нее также не оказалось».
В ходе разбирательств выяснилось, что женщина в прошлом году была лишена водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД. Омичку передали экипажу ДПС для дальнейшего разбирательства.