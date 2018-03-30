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В Сосновом Бору двое мужчин впали в кому в припаркованной машине
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В Сосновом Бору двое мужчин впали в кому в припаркованной машине 

Ivyborg.ru 12 часов назад
Фото: Петербургский дневник
В Сосновом Бору медики борются за жизнь двух сотрудников транспортного предприятия АТП «Барс-2», отравившихся выхлопными газами. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.
В пятницу 30 марта в реанимацию Центральной медико-санитарной части №38 в состоянии комы доставили двух мужчин. В больнице их подключили к аппарату искусственного дыхания. По предварительной версии, госпитализированные надышались выхлопными газами.
Мужчин обнаружили в машине "Мазда", припаркованной на территории автотранспортного предприятия «Барс-2» на Копорском шоссе в Сосновом Бору.
Пострадавшие — водители автобусов, рассказал директор предприятия «Барс-2» Андрей Завотин.
Мужчины находились в «Мазде», которая сошла с конвейера четверть века назад, добавил директор предприятия.
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