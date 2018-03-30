Догнал до десятка: восемь раз судимый за угоны ростовчанин украл еще две машины

В Советском районе Ростова-на-Дону полицейские задержали местного жителя по подозрению в угоне. Угонщик-рецидивист недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за подобное преступление уже восьмой раз. Но на путь исправления мужчина не стал. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемый, увидев во дворе ВАЗ-21053 без аккумулятора решил покататься. Для этого он снял батарею со своего автомобиля и переставил в чужой и поехал по своим делам. Однако во время движения машина загорелась, угонщику пришлось спешно ее бросить. ВАЗ остался догорать, а мужчина решил покататься на другом автомобиле. Его внимание привлекла припаркованная неподалеку «Газель». Ножом сломав замок на водительской двери, злоумышленник проник в салон. Там он вскрыл приборную панель, соединил провода и завел машину. Покатавшись вдоволь он бросил автомобиль и отправился домой. Теперь мужчине грозит новый срок в тюрьме по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».