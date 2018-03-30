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Изобретатель предложил показывать водителям калейдоскоп на дороге, чтобы не заснули
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Изобретатель предложил показывать водителям калейдоскоп на дороге, чтобы не заснули 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Систему для предотвращения ДТП из-за водителей, уснувших на дороге, придумал изобретатель из города Снежинска Челябинской области. Сергей Бродягин запатентовал недорогой способ отвлечения автолюбителей от сна во время дальних поездок в темное время суток.
По задумке автора, устройство будет состоять всего из четырех частей: источника света, датчика наружной освещенности и двух блоков управления ими, связанных между собой. Источник света крепится на переднюю часть автомобиля, блоки управления находятся под капотом транспортного средства, а датчик должен быть прикреплен к лобовому стеклу (либо внутри салона, либо снаружи).
При наступлении темноты датчик подает сигнал, и на пятно света фар, плывущее по дороге, подаются цветовые импульсы разной интенсивности. Предполагается, что при дальних поездках по однообразной местности в темное время суток это спасет водителя от монотонности картинки за стеклом, а следовательно, и от дремоты. Из-за того, что дискотечное освещение расположено на уровне фар, шофер не будет отвлекаться от дороги, и это не помешает ему внимательно следить за ситуацией на проезжей части.
Бродягин рекомендует делать разноцветные пучки света не совпадающими с сигналами «скорых», аварийных служб или полиции, чтобы не вводить в заблуждение других участников дорожного движения. В остальном же цветовая гамма ничем не ограничена, а простота изделия гарантирует его дешевизну.
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